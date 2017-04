A Embrapa Suínos e Aves apresenta nesta semana o Relatório de Atividades 2016, onde destaca as principais ações realizadas no ano passado. Em 24 páginas estão um apontamento de projetos, atividades, iniciativas e colaborações às cadeias produtivas. “Em 2016 atuamos num cenário de redução de orçamento e nos adaptamos, com criatividade, fortalecimento de parcerias e busca de alternativas. Nossa atuação também se concentrou em demandas importantes do setor e nossa equipe contribui em diversas frentes. Foram trabalhos de pesquisa, participação em fóruns de discussões e em comitês representativos, tudo visando soluções e definições paras as cadeias produtivas”, destacou a chefe geral da Unidade, Janice Zanella.



O ano de 2016 concentrou esforços para reativar o Campo Experimental de Suruvi e assim garantir o status sanitário da genética da Embrapa. A Fábrica de Rações da Unidade foi outra instalação que teve o empenho da equipe e deve passar por melhorias em 2017. A problemática da destinação de animais mortos em propriedades também foi um tema importante de atuação das equipes de pesquisa.



“Com este relatório queremos reforçar o compromisso da Embrapa Suínos e Aves em contribuir com a evolução da suinocultura e avicultura, garantindo que o produto final atenda às necessidades de toda a sociedade”, falou Janice.



O relatório será enviado aos principais públicos da Unidade, como autoridades e parceiros. Ele também está disponível no Portal da Embrapa Suínos e Aves.