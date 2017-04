Nesta sexta-feira, 28, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos assinou convênio com o prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, no valor de R$ 56.722,91 para melhoria e ampliação da rede de energia elétrica do município.

De acordo com a secretária executiva, o recurso será destinado para a melhoria e ampliação da rede do Bairro Gerasul. “Esta é mais uma parceria do Governo do Estado, sempre sensível às necessidades dos municípios, principalmente no que diz respeito à infraestrutura necessária para o desenvolvimento e qualidade de vida da população”, explica Gládis.

O prefeito Jairo destaca a necessidade de modernizar a estrutura. “Esta é uma rede que tem quase 20 anos de uso e foi pensada para uma população menor, por isso os moradores da Vila Gerasul tinham muitas quedas de energia. Agora vamos adequar a estrutura à real demanda do bairro”, explica.

Investimento do Governo do Estado é de R$ 49.995,57 com contrapartida do município de R$ 6.727,34.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).