A primeira noite do Festival da Canção de Lindóia do Sul foi um sucesso no palco e nos demais atrativos do evento. O corpo de jurados, altamente gabaritado, teve muito trabalho para definir a notas dos intérpretes, locais e de diversas cidades dos três estados do Sul que se apresentaram no 5º Festival Municipal do Canto livre categorias infantil, juvenil e adulto e também na modalidade infantil regional da 11º Festival Interestadual de Interpretação da Música de Lindóia do Sul (Fimps).

Na noite de hoje, 28, prossegue o festival interestadual apresentando dezenas de intérpretes nas modalidades sertaneja e italiana. A premiação total do festival é pouco mais de R$ 33 mil. A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Neura Frare Grandi destaca que o evento é reconhecido nos três estados do Sul e recebe participantes de nível elevado. O Diretor de Cultura, Juarez Lopes da Silva garante que o festival está sendo um grande sucesso pelo nível dos candidatos, organização, premiação e demais itens que contribuem para o evento dar certo.

A novidade dessa edição é a transmissão ao vivo pela internet. Para acompanhar o evento de casa é só acessar o site wwww.lindoiadosul.sc.gov.br e click no link que direciona à transmissão.

Premiação

A categoria infantil premiou os melhores colocados até o décimo lugar. A premiação do quarto ao décimo foi de R$ 100,00 para cada colocação. O terceiro levou R$ 150,00, o segundo R$ 200,00 e o primeiro R$ 300,00.

Na categoria juvenil do quinto ao décimo colocado a premiação foi de R$ 100,00 cada. O quarto lugar ganhou R$ 200,00, o terceiro R$ 300,00, o segundo R$ 400,00 e o vencedor R$ 500,00.

Os vencedores da modalidade adulto municipal também foram premiados. Do sexto ao décimo lugar a premiação foi de R$ 200,00 cada. O quinto recebeu R$ 400,00, o quarto R$ 500,00, o terceiro R$ 600,00, o segundo R$ 800,00 e o primeiro R$ 1.000.

Conheça os vencedores:

Infantil Municipal

1 Maria Clara

2 João Vitor

3 Bernardo Frigeri

4 Daniele Bertol

5 Lara Leticia

6 Cesar Pescini

7 Gabriel Tubin

8 Lorenzo Cason

Juvenil Municipal

1 Jordana da Silva

2 Emily Dala Costa

3 Kauane Vieira

4 Camila Letícia

5 Alisson Minosso

Adulto Municipal

1 Jorge Pedrotti

2 Felipe Machado

3 Kelly Canton

4 Raul da Silva e Amauri

5 Leandro Pelizari

6 Isabel Siqueira

7 Solimara

8 Clau Almeida

9 Jean Dias

10 Alcides do Prado

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)