Em Assembleia Geral Ordinária realizada sexta-feira(28), no anfiteatro do Centro de Eventos de Piratuba, com a participação dos acionistas, O Conselho de Administração da Companhia Hidromineral de Piratuba apresentou os resultados do exercício de 2016.

Segundo a Companhia, em 2016 foram registrados mais de 323.000 banhos, mas se somados o passa porte diário, a soma pode chegar a 442.562 usuários de banhos com uma receita total de R$ 5.066.868,40 incluindo desde os ingressos até as receitas financeiras, exames médicos, despesas recuperadas, arrendamentos e outros. Deste total, somente em impostos a empresa pagou R$ 1.029.862,66. As despesas somaram o valor de R$ 4.146.442,52. Em investimentos, a Companhia desembolsou no período um total de R$ 3.060.660,35, resultando um saldo final em caixa em 2016 de R$ 463.882,62, ficando em contas a pagar o valor de R$ 443.324,81.(Saldo real de R$ 20.557,81).

Em cinco anos, o maior lucro líquido foi no ano de 2014 onde registrou um 22,5 por cento de superávit. Em 2012 foram 18,1%, em 2013 19,6%, em 2015 18,9% e em 2016 18,2%. Nos últimos anos o número de banhos vem caindo e respectivamente a receita baixa, conforme mostra o gráfico apresentado.

(Fonte: Rádio Piratuba).