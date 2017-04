A cidade de Fraiburgo, voltou a viver momentos de tensão nesta madrugada de sábado(29), quando foram ouvidos muitos tiros por volta das 03:00 Hs, vindo os estampidos do centro da cidade.

Com o intenso barulho de disparos, logo vieram as explosões que foram sequenciais, nas agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Segundo informações, os bandidos fortemente armados, fecharam as proximidades dos bancos e com muitas palavras de ordem, determinavam que nenhuma pessoa permanecesse nas janelas ou na rua.

As primeiras informações apuradas, dão conta que usando fuzil de guerra, os meliantes cercaram os acessos ao quartel da Policia Militar, deixando as Guarnições impossibilitadas de deslocar para o combate aos bandidos que estavam realizando as explosões no centro.

Após as explosões, foi possivel perceber que o Banco do Brasil e a Caixa Economica Federal, apresentavam sérios danos causados pelas explosões, além disso, foram registrados disparos que atingiram fachadas de empresas nas proximidades.

Ocorreram muitos tiros em diversos pontos da cidade, já que foi visualizado pelos moradores, um veículo com bandidos fortemente armados circulando, efetuando disparos para aterrorizar a população e intimidar a Policia Militar.

Logo após os fatos, Bombeiros e Policiais deslocaram para SC 452 no sentido Fraiburgo a Monte Carlo, onde uma camionete foi encontrada em chamas, o fato está sendo apurado e pode ser um dos veículos usados pelos meliantes.

(Fonte: Genauro Stefanski/Departamento de Jornalismo da Rádio Fraiburgo AM)