Concórdia enfrenta o Guarapuava neste sábado no PR pela LNF (vídeo)

Neste sábado (29) a ACF terá mais um desafio pela frente válido pela Liga Nacional de Futsal (LNF), a equipe viaja ainda nesta sexta-feira (28) para a cidade paranaense onde enfrentará o Guarapuava às 20h15 no Ginásio Joaquinzão.

A equipe comandada pelo técnico Morruga seguiu treinando em ritmo intenso desde o início da semana com foco total na partida deste sábado pela LNF, na qual é necessário que a ACF consiga somar pontos para subir na tabela de classificação para não se distanciar da parte de cima da tabela. Com treinos físicos e táticos a comissão técnica pode recuperar todos atletas fisicamente e organizar taticamente a equipe para enfrentar os paranaenses que tem campanha igual a equipe concordiense, com duas derrotas em duas rodadas.

A equipe inicia a viagem às 13h desta sexta-feira (28) e já a noite logo após a chegada faz treino de reconhecimento do ginásio e finaliza a preparação para a partida, no sábado faz treino de ativação e prevenção pré-jogo.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).