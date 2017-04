Cerca de 200 pessoas que participavam da manifestação contra as reformas Trabalhista e da Previdência, na Rua Coberta, também fecharam a Rua Dr. Maruri no centro de Concórdia às 17h desta sexta-feira, dia 28. Com cartazes, apitos, e caixas de som, eles protestaram contra as reformas encaminhadas pelo governo federal, que tratam da reforma trabalhista e a da previdência. O trânsito ficou interrompido por cinco minutos.

A maioria dos manifestantes na Maruri foi de professores e líderes sindicais. Este foi o último ato do dia em Concórdia. “Estamos lutando contra a retirada dos direitos dos trabalhadores e a participação das pessoas nos dá força e mostra a unificação das classes em busca dos nossos objetivos”, comenta o presidente do coletivo sindical, Bruno Marques.

Ele também destaca que o número de participantes foi acima do previsto. “Nossa previsão era de 250 trabalhadores em todos os atos que a gente fez, mas os números superaram nossa expectativa, acreditamos que aproximadamente mil pessoas tenham participado das manifestações em Concórdia”, relata Marques.

Mais manifestos:

A mobilização em Concórdia iniciou pela manhã com a concentração de pessoas na Rua do Comércio. Outro ponto de manifesto foi o trevo da BR 153, próximo à Embrapa. As agências bancárias ficaram fechadas até as 12h.

Informações - Repórter Analu Slongo