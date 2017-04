Se as atuações ainda não foram tão exuberantes, a produtividade é a marca da campanha do Grêmio na Libertadores. Invicto em quatro partidas, o time, embora não tem o melhor aproveitamento, tem a maior pontuação e o ataque mais efetivo da competição.

Na noite de quinta-feira, os comandados de Renato Gaúcho esqueceram a dor pela eliminação nas semifinais do Gauchão e deram a resposta imediata na Arena. Sem dar chance ao Guaraní-PAR, o time gaúcho goleou por 4 a 1, com três gols de Barrios e um de Geromel.

O resultado deixou o Tricolor com a liderança isolada do Grupo 8, com 10 pontos. Com mais duas partidas a disputar, contra o Deportes Iquique e o Zamora, o Grêmio precisa de apenas um empate que garantirá vaga nas oitavas de final. O time pode se classificar até mesmo com duas derrotas, desde que o Guaraní vença o Iquique na sexta rodada.

– Podemos nos recuperar em outra competição. Demos um passe importante à classificação. Bola para frente. Temos que pensar no jogo do Chile – projetou Renato.

A pontuação gremista, aliás, só é igualada por Godoy Cruz, líder do Grupo 6, e Palmeiras, que está no topo do grupo 5. A campanha do Grêmio, porém, é melhor em razão do saldo de gols – seis contra cinco dos argentinos e três da equipe de Eduardo Baptista. Botafogo e Barcelona, do Equador, se enfrentarão pela quarta rodada. Caso tenha um vencedor, empatará também com 10 pontos. Ambos têm saldo três, com cinco gols marcados e dois sofridos.

(Fonte: Globoesporte.com).