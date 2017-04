As expulsões de Luiz Otávio e Rossi por atitudes agressivas e o uniforme intacto do goleiro Conde ao término dos 90 minutos ajudam a decifrar a razão da Chapecoense ter sido presa tão fácil no Parque Central, em Montevidéu. O Nacional não demonstrou um primor de futebol. Longe disso, na verdade. Mas fez o suficiente para marcar 3 a 0, nesta quinta-feira, pela quarta rodada do Grupo 7 da Libertadores. Os uruguaios até fizeram uso da tão falada catimba. O resultado, construído com gols de Ramirez, Aguirre e Viudez, porém, foi conquistado por terem conseguido fazer algo que os ansiosos brasileiros raramente conseguiram em Montevidéu: colocar a bola no chão.

(Fonte: Globoesporte).