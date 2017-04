A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara realizou na noite de quinta-feira, 27, reunião de implantação do programa Rede de Vizinhos em dois bairros da cidade de Seara, sendo eles, Bela Vista e Garghetti.

Em ambas as localidades os moradores reuniram-se sob orientação da Polícia Militar e receberam informações básicas para organizar uma rede de vizinhança.

O encontro também serviu para distribuir a ficha de cadastro dos integrantes da Rede. Após o preenchimento, os grupos passarão a utilizar um aplicativo de mensagens para a troca de informações e organização de ações a fim de tornar a área mais segura.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, Tenente Claudemir Ronning, o programa foi criado com intuito de firmar a parceria dos habitantes com a Polícia Militar e tem apresentado bons resultados. “A comunidade tem demonstrado grande interesse e novas reuniões em outros bairros da cidade de Seara já estão sendo agendadas”, destaca.

Atualmente, a Polícia Militar de Seara possui em funcionamento três grupos do programa Rede de Vizinhos. Mais de 150 pessoas, proprietárias de estabelecimentos comerciais na cidade, estão cadastradas.

“Informações compartilhadas com inteligência e seriedade sempre ajudam no trabalho desenvolvido pela Polícia Militar”, finaliza o comandante.

Entenda o programa

O programa Rede de Vizinhos é uma estratégia de policiamento, em que uma rede organizada entre comunidade e polícia militar, pautada na filosofia de polícia comunitária, reúne vizinhos de uma determinada localidade para atuarem em cooperação e se associarem com o intento de fomentar parcerias e fortalecer as relações interpessoais, bem como, melhorar a relação entre polícia e comunidade.

No grupo Rede de Vizinhos, o policial recebe informações sobre situações suspeitas e crimes, repassando orientações de prevenção. Cada grupo é identificado pela logo do programa, número e nome.

(Fonte: PM de Seara).