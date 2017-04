Os postos de combustíveis de Concórdia não vão reajustar o preço aos consumidores. Na semana passada as refinarias aumentaram o diesel em 4,3% e a gasolina em 2,2%. O coordenador do Núcleo dos Postos de Combustíveis da ACIC Concórdia, Armi Parisenti, diz que os empresários já estão pagando mais caro, mas o consumidor não vai perceber a diferença. “No mês passado teve uma pequena queda, neste mês a alta foi maior que a redução de março. Mesmo assim, vamos optar por não repassar esse aumento aos consumidores”, comenta o coordenador.

Parisenti explica que a Petrobras regula o preço dos combustíveis com base no poder de compra do Real (R$) em relação ao Dólar (US$). Quando a moeda nacional ganha poder de compra, os preços diminuem e quando há desvalorização do Real os preços aumentam. “Isso ocorre todos os meses”, afirma ao empresário.

Segundo a Petrobras, o diesel subiu R$ 0,09 por litro, e a gasolina R$ 0,04 por litro. Os principais motivos para o reajuste foram a elevação dos preços dos derivados nos mercados internacionais e os ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno.