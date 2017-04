Crianças assistiram a apresentações do canil.

Na manhã desta sexta-feira, 28, 14 alunos da Escola Parque de Exposições de Concórdia, vieram conhecer o 20° Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron).

Os alunos, a professora Ivete Valcarenghi e a estagiária Marilei Bussolaro, foram recepcionados pela instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), Cabo PM Vandra Ribeiro.

Eles tiveram a oportunidade de conhecer as dependências internas do batalhão, visitaram a Central Regional de Emergência (CRE) e para finalizar, assistiram a uma apresentação do Canil.

Os cães Pompéia e Ronda, juntamente com seus treinadores, Soldado Gonçalves e Soldado Andrade, fizeram uma apresentação de abordagem policial e outra de faro. Em seguida, tiveram a oportunidade de ter contato físico com os cães.

(Fonte: PM de Concórdia).