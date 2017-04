Os seis leitos da UTI Neonatal de Concórdia, instalada no Hospital São Francisco, estão habilitados no Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria 828, que confirma a informação, assinada pelo secretário de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, foi publicada na última quarta-feira, 26 de abril. O secretário Municipal da Saúde, Sidinei Schimidt, comemora a decisão.

Com a habilitação confirmada, os leitos permanecem atendendo pacientes pelo SUS, isto é, de forma gratuita. A incerteza em torno da habilitação surgiu devido uma cobrança do Ministério da Saúde quanto a ampliação da estrutura física, para que atendesse os critérios mínimos exigidos. O secretário Sidinei visitou a estrutura e sugeriu alguns ajustes, como a colocação de poltronas, a serem utilizadas pelas mães dos bebês internados, o que foi atendido de imediato pelo hospital. Preocupado com a possibilidade da perda da habilitação, o prefeito Rogério Pacheco fez uma visita o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, em Florianópolis, para tratar do assunto, ainda no fim de fevereiro.

O Hospital São Francisco protocolou todos os documentos necessários para a habilitação no dia 24 de fevereiro. Junto a documentação houve um comprometimento da unidade hospitalar em fazer os ajustes necessários (principalmente a ampliação do espaço físico da UTI) em até quatro anos, o que será possível com a construção de uma nova ala na unidade hospitalar.

Fonte - Édila de Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia