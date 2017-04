Um caminhoneiro ficou ferido em acidente registrado no começo da tarde desta sexta-feira, dia 28, na BR 153, em Irani. O fato foi registrado no KM 35 da rodovia e foi um tombamento de carreta. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. O motorista, de iniciais V.C.F, de 31 anos, foi socorrido com escoriações e cortes na cabeça e nos braços. Ele dirigia uma carreta com placas de Quedas do Iguaçú, no Paraná.