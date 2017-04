Jociane Usinger, de Linha Aurora, Arabutã, foi a ganhadora do Fiat Mobi novo foi sorteado na manhã desta sexta-feira, dia 28, pela Rádio Aliança, na promoção do 34 anos da emissora, comemorados no dia 13 de março. O sorteio foi realizado ao vivo no programa Show do Lauri Bizon e transmitido também, via Facebook.

A promoção, que iniciou em novembro de 2016, contou com a participação de mais de 47 empresas de Concórdia e da região de abrangência da 750 AM. Clientes que compraram nestas empresas, preencheram mais de 50 mil cupons. Ouvintes que ligaram ou visitaram a emissora também preencheram e participaram do sorteio.

O gerente comercial e de programação, Adriano Casagrande, destaca que a intenção da Rádio é valorizar e integrar anunciantes e ouvintes. “São 34 anos de Rádio Aliança e nosso objetivo era comemorar a data com uma ação que envolvesse nossos clientes e os ouvintes”, conta. “Então decidimos que o presente de aniversário seria um carro novo e que todos os clientes das empresas parceiras e as pessoas que participam da nossa programação, teriam a oportunidade de concorrer”, detalha Casagrande.

A ganhadora conta que preencheu alguns cupons e depositou na urna, nesta semana. Ela também relata como recebeu a notícia de que ganhou o carro. “Eu abasteci no Posto Zanetti, recebi os cupons e passei lá no início desta semana para depositar na urna”, registra Jociane. “Eu estava trabalhando quando meu cunhado me ligou dizendo que estava ouvindo a Aliança e eu teria sido sorteada. Na hora nem acreditei, mas aí recebi também a ligação da Rádio. Fiquei muito feliz. A gente quer ganhar, mas nunca acredita, e desta vez meu cupom foi o sorteado”, comemora ela.

O sorteio teve o acompanhamento de representantes da Caixa Econômica e de empresas parceiras, além do diretor geral da Rádio, Adelmo Casagrande e do sócio-proprietário Selvino Casagrande. Quem quiser assistir o sorteio, pode rever no Facebook da Rádio Aliança, onde o vídeo está disponível.