Um acidente envolvendo um Ford Fiesta e uma moto Biz ocorreu na rua Osvaldo Zandavalli nesta sexta-feira, 28, por volta das 12h. Os dois veículos têm placas de Concórdia.

A moto era conduzida por um homem de 36 anos, com iniciais A.A.M., que teve ferimentos leves. Ele foi levado ao Hospital São Francisco pelos bombeiros voluntários e está bem.

O Fiesta era conduzido por um rapaz de 18 anos, com iniciais E.P, que não teve ferimentos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pela polícia.