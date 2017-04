Mais de mil e trezentos concordienses ainda não acertaram as contas com o Leão

Encerra nesta sexta-feira, 28 de abril, o prazo para fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física. Mais de mil e trezentos concordienses ainda não acertaram as contas com o Leão. Segundo dados da Receita Federal de Joaçaba, no município 12.386 pessoas devem enviar a declaração, sendo que 11.020 já foram entregues.

No Alto Uruguai Catarinense, 23% dos contribuintes deixaram para o último dia. A expectativa da Receita Federal é receber 16,9 mil declarações, sendo que 14,7 mil já foram enviadas.

A orientação do auditor fiscal Mauro Batista Neto é que os contribuintes não deixem de encaminhar a declaração hoje. “Mesmo que se tenha dúvida sobre alguma informação, a recomendação é que se envie a declaração e depois se retifique”, afirma. Quem não enviar as informações à Receita nesta sexta-feira irá pagar multa. O valor mínimo é R$ 165,00.

O contribuinte que recebeu mais de 2.196 reais por mês no ano passado, incluindo o décimo terceiro salário, deve fazer a declaração. Quem deixou para a última hora poderá enfrentar congestionamento no sistema, já que todas as declarações devem ser enviadas pelo site da Receita Federal.