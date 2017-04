Fato foi registrado em estabelecimento localizado na Anita Garibaldi, no centro.

Um estabelecimento comercial foi assaltado na manhã desta sexta-feira, dia 28, em Concórdia. O fato foi registrado nas primeiras horas do dia na Casa do Bolo, que está na rua Anita Garibaldi, no centro.

Conforme informações, dois elementos entraram no local, pediram café e na sequência anunciaram o assalto. Um dos envolvidos estava armado e rendeu a atendente com um revólver.

A dupla fugiu com R$ 500 e um aparelho de telefone celular. Não há informações se eles estavam a pé ou de carro. A Polícia Militar realiza buscas para identificar os suspeitos.

Câmaras de monitoramento flagraram a chegada de dois suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima.