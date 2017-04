Homem é preso por agredir companheira e enteado no interior de Concórdia

Um homem foi preso em Concórdia por violência doméstica. O fato foi registrado em Linha Volta Redonda, interior do município, por volta das 23h50 da quinta-feira, dia 27. O chamado à PM dava conta de que um homem estaria agredindo a mulher com um pedaço de madeira.

De acordo com a guarnição, que atendeu a ocorrência, próximo do local da ocorrência, a Polícia Militar encontrou a mulher de iniciais R.G.C, de 39 anos e o filho de 13 anos, que estavam escondidos em uma plantação de eucaliptos e foram ao encontro da vitaura. Conforme relato, os dois estavam com pouca roupa e tremendo de frio.

A vítima relatou que o ex-marido, de iniciais C.F, de 32 anos, entrou na residência, agrediu ela e o filho com golpes de madeira. O adolescente teria sido atingido no rosto e fugido ao perceber o padrasto manuseando uma espingarda.

A PM foi até a residência, dialogou com o agressor e deu voz de prisão. Em um dos quartos foram localizadas uma espingarda calibre 36, marca CBC; 15 munições de diversos calibres; 341 chumbos esféricos calibre 36 e, na parte externa do local, foi encontrado um pedaço de madeira que pode ter sido utilizado para a agressão.

As vítimas foram conduzidas ao pronto socorro do Hospital São Francisco e, na sequência, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.