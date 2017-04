Ele foi imobilizado pelos policiais e com ele foi encontrada uma faca de cozinha.

A Polícia Militar de Concórdia deteve um homem por violência doméstica, em Concórdia. A ocorrência foi atendida no bairro dos Estados, na noite da quinta-feira, dia 27. Conforme informações que foram repassadas à guarnição, foi uma ocorrência de vias de fato entre pai e filho.

De acordo com a PM, no local encontrava-se o homem de iniciais I.P, de 45 anos. Ele teria ameaçado a esposa M.G, de 45 anos e o filho do casal, M.H.G.P, de 18 anos. A guarnição relatou que o suspeito estava agressivo e teria ameaçado a PM. Ele teria depredado o imóvel.

I.P foi imobilizado pela PM e na cintura dele foi encontrada uma faca de cozinha (foto). A esposa e o filho do suspeito foram encaminhados para o hospital e, depois, todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.