Cerca de 700 pessoas estão participando da mobilização que acontece em Concórdia nesta sexta-feira, 28 de abril. A maior concentração de pessoas está na rua do Comércio. Uma concentração de trabalhadores no trevo da BR 153, próximo à Embrapa. O trânsito está fechado e deve ser liberado às 11h. À tarde está previsto um ato às 16h, na Rua Coberta.

Nesta manhã as agências bancárias estão fechadas e retornam o atendimento às 12h. Alguns órgãos públicos também estão com horário diferenciado nesta sexta-feira, em função da greve nacional. No Instituto Federal Catarinense é ponto facultativo e os servidores irão repor as horas paradas hoje, em outra oportunidade.

Na Escola Domingos Magarinos, de Tamanduá, não tem aula nesta sexta-feira. As demais unidades da rede estadual, em princípio, funcionam em expediente normal.

Na rede municipal cada escola faz o próprio planejamento. Algumas unidades vão encerrar as aulas às 15h, para participar de um ato às 16h, na Rua Coberta. A recomendação é para que os pais conversem com a direção para saber como ficará a programação. Nos Centros Municipais de Educação Infantil o atendimento será normal.

Alguns servidores dos postos de saúde também vão parar as atividades às 15h, para participar da mobilização das 16h. No Fórum o atendimento será normal.

O expediente na Prefeitura de Concórdia e na Secretaria de Desenvolvimento Regional permanece o mesmo. Alguns servidores da Prefeitura vão vestir camiseta preta em solidariedade ao movimento.

Trânsito interrompido

Duas rodovias estaduais estão com o trânsito interrompido. Uma delas é a SC 283, próximo à ponte do Rio Irani, em Arvoredo. Em Chapecó, o tráfego de veículos também está parado na SC 480, na rua Marechal Bormann, na saída do município em direção ao Rio Grande do Sul. As informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Nas rodovias federais o trânsito foi interrompido na BR 153, em Irani, e na região de Campos de Novos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as duas rodovias já estão liberadas. O tráfego de veículos permanece interrompido na BR 470, em São Cristóvão do Sul, e na BR 101, em Içara.