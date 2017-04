Detenção foi no interior de Concórdia. Patrão do suspeito desconfiou do furto de R$ 2,3 mil em dinheiro.

A Polícia Militar de Concórdia deteve um homem suspeito por furto. O fato foi registrado na tarde da quinta-feira, dia 27, em Linha Pinhal, interior de Concórdia. Na ocasião, foi detido uma pessoa de iniciais, R.L, de 29 anos, que é apontado como autor do furto de R$ 2.300 de uma serraria, onde ele trabalha, em Presidente Castello Branco.

Quem chamou a polícia foi o patrão do suspeito, de iniciais D.J.A, de 29 anos. Ele estava no local da detenção e alegou que sentiu a falta do dinheiro e desconfiou do funcionário. O mesmo diz que foi até a comunidade de Pinhal, onde ele trabalhava. O suspeito teria tentado empreender fuga e caiu em uma vala. Em ato contínuo, o suspeito entregou o dinheiro a vítima. Os dois foram encaminhados para a Central de Polícia Civil.