Informações são do balancete publicado no mês de março

A Prefeitura de Concórdia está com mais de R$ 50 milhões em caixa. A informação é do balancete do mês de março, que foi encaminhado pela Secretaria de Finanças à Câmara de Vereadores. Somando todas as receitas o saldo chega a R$ 51.722.183,49.

A maior parte do dinheiro está na conta da própria Prefeitura, que passa de R$ 38,7 milhões. No Fundo Municipal de Saúde há mais de R$ 10 milhões. Essa prestação de contas é feita aos vereadores mensalmente e pode ser consultada por qualquer cidadão que tenha interesse.

Confira os detalhes do saldo

- Prefeitura: R$ 38.751.864,40

- Fundo Municipal de Saúde: R$ 10.653.449,02

- Fundo Municipal de Assistência Social: R$ 999.621,72

- Fundo da Infância e Adolescência: R$ 427.010,85

- Fundação de Esportes: R$ 346.323,74

- Fundação de Cultura: R$ 287.857,20

- FUMDEMA: R$ 256.056.56

Total: R$ 51.722.183,49