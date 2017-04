A direção estadual da Casan deve se manifestar nos próximos dias sobre o reajuste no repasse de recursos para a Prefeitura de Concórdia, através do convênio para a realização do serviço de tapa buracos. O assunto foi tratado durante esta semana em reunião entre representantes do Executivo Municipal e a presidência da estatal, em Florianópolis.

Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wagner Simioni, destaca que esses valores, que a Casan passa para a Prefeitura investir para fechar os buracos que são abertos para o conserto da rede de água, não são reajustados desde abril de 2015. Ele frisa que a defasagem pode chegar a 30%.

Conforme o secretário, "esses valores não cobrem os custos durante a execução, como quantificar o material e as horas de operários e máquinas que são necessários para esse serviço", explica.

Por fim, Simioni reitera que os trabalhos de tapa buracos continuam sendo realizados em Concórdia.