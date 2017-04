Está instituída a Campanha Cidadão Nota 10, que visa a maior participação do município de Arvoredo, no movimento econômico do estado de Santa Catarina.

Para os consumidores que apresentarem Nota Fiscal, emitidas pelo comércio local, no valor de R$ 200,00, recebe um cupom da Campanha. Para os produtores rurais, com Bloco, que apresentarem Nota no valor de R$ 1.000,00, recebem um cupom, que estarão concorrendo a uma Motocicleta 125CC, Um Notebook, Um Tablet, Três Bicicletas, Dois Microondas, Um Forno Elétrico, Três Aparelhos Celulares e Três Kit Ferramentas.

O sorteio será realizado na primeira quinzena de 2018.



(Fonte: Vania de Souza Dal Pozzo/Ascom/Prefeitura de Arvoredo)