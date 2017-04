Nesta quarta-feira, 26, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos assinou convênio repassando R$ 50 mil para a melhoria de ponte no interior de Paial. O valor deve ser destinado para melhorias do pontilhão no rio Paial, Lageado Tapera, com escavação, aterro, lastro de concreto, canalização e galeria.

“O Governo do Estado estabelece essa parceria, auxiliando a melhorar a estrutura viária, facilitando assim as ações do município, o acesso a sede e escoamento da produção”, explica a secretária executiva.

O prefeito, Nevio Mortari, explica que esta obra é uma demanda antiga da população. A ponte é principal acesso a oito comunidades, uma área muito produtiva do município.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).