A 4ª Região de Polícia Militar de Fronteira (4ª RPM/Fron) realizou na tarde de quarta-feira, 26, a solenidade de formatura do Curso de Formação de Cabos.

Foram 11 policiais militares que atuam na área do 20º Batalhão de Polícia Militar/Fronteira (20º BPM/Fron) e dois policiais da Polícia Militar Rodoviária de Concórdia que concluíram com aproveitamento o curso e receberam as divisas correspondentes à graduação de cabo PM.

Juntamente com outras autoridades, o Comandante do 20º BPM/Fron, Tenente Coronel Sérgio Rogério da Silva de Vargas, o Sub Comandante do 20º BPM/Fron Capitão Carmiliano Amarante e o Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara (3ª CIA), Tenente Claudemir Ronning prestigiaram a solenidade, além dos familiares dos formandos que puderam fazer a entrega das divisas e certificados.

Durante a solenidade foi realizada uma homenagem aos familiares do falecido Cabo Daniel. A Turma do Curso de Formação de Cabos 2016 chama-se "Turma Cabo Daniel Leite", em homenagem, reconhecimento e agradecimento ao policial militar.

Foram formados 341 alunos no Estado, com uma carga horária total de 235h. O curso é realizado na modalidade semipresencial, através da plataforma educacional, que, dentre todas as facilidades, permitiu interação com tutores experientes nos diversos assuntos abordados.

(Fonte: Polícia Militar).