O Sicoob Crediauc iniciou no mês de março o Projeto de Educação Cooperativista e Financeira nas escolas de ensino fundamental de Concórdia e região – Edição 2017. As atividades começaram na Escola Vidal Ramos Junior (dia 16 de março) e na Escola Olavo Cecco Rigon (dia 20 de abril). Neste ano, os trabalhos serão desenvolvidos em quatro escolas de Concórdia e cinco na região. O Projeto de Educação Cooperativista e Financeira já contemplou cerca de 6.500 alunos. Foram em torno de 50 apresentações em mais de 30 escolas. Este é o terceiro ano da ação educativa. A finalidade é transmitir às crianças das escolas municipais e estaduais noções sobre o cooperativismo e cidadania.

“Os alunos compreenderam a mensagem transmitida. Ficou tudo muito claro. Tivemos a participação de uma intérprete que levou as informações também aos alunos com deficiência auditiva. Foi um momento muito produtivo para nossos alunos”, pontua a diretora da Escola Vidal Ramos Junior, Alzimara Varela Freitag. “Para quem não tem noções de cooperativismo foi bem esclarecedor. Muitos pais de alunos são cooperados e tiveram um conhecimento mais amplo sobre o cooperativismo e finanças”, destaca o diretor da Escola Olavo Cecco Rigon, Sérgio Cordeiro Righi.

Detalhes do projeto

Por meio da linguagem teatral (um grupo de teatro de Concórdia apresenta as esquetes), mostrando às crianças o que é uma cooperativa de crédito e como funciona, principalmente o Sicoob Crediauc, que possui unidades nos 14 municípios do Alto Uruguai catarinense. A presidente do Sicoob Crediauc,Maria Luisa, explica que o teatro é conhecido como eficaz ferramenta educacional por alcançar todas as faixas etárias, classes sociais, raças. “A abordagem cômica convida o espectador a relaxar, facilitando o entendimento de todos, especialmente das crianças”, ressalta.

Indiretamente o projeto alcança professores, colaboradores das escolas e familiares dos alunos que participarão do projeto. As apresentações teatrais nas escolas têm duração de 30 minutos. Os alunos ainda recebem uma cartilha com dicas de como poupar, oferecidas pelo Sicoob Crediauc.

(Fonte: Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing/Paulo Gonçalves - PG Comunicação)