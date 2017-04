Governo do Estado repassa R$ 25 mil para realização da feira de Lindóia do Sul

Nesta quarta-feira, 26, aniversário de 28 anos emancipação de Lindóia do Sul, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos assinou repasse de R$ 25 mil para realização da 7ª Feira da Agricultura, Indústria e Comércio.

A secretária executiva ressalta que os eventos são de grande importância para o fortalecimento e a valorização das atividades econômicas no município. “O Governo do Estado tem apoiado todos os eventos regionais da indústria, comércio e agricultura, fortalecendo assim a economia, bem como possibilitando entretenimento e lazer”, destaca.

Comemorações

Nos dias 27, 28 e 29, Lindóia do Sul realiza o 11º Festival Interestadual de Interpretação da Música e 5º Festival Municipal do Canto Livre. A 7ª Feira da Indústria, Comércio e Agricultura Familiar será realizada neste sábado, 29, e domingo, 30. Uma das atrações da feira é a exposição de animais: gado, ovelhas e búfalos. A programação encerra no domingo, com show com João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).