A importância do taxista para o desenvolvimento do turismo

O desenvolvimento do Taxi Turismo é o tema de palestra que o Convention Bureau Águas do Oeste Catarinense, em parceria com a Prefeitura de Concórdia, estará realizando hoje e amanhã, na Casa da Cultura. O palestrante é o taxista José Cestari, de Porto Alegre-RS, que desenvolve um projeto voltado para o desenvolvimento do Taxi Turismo em nível de Brasil.

Em entrevista a Rádio Aliança, José Cestari, fala mais sobre o papel do taxista para o desenvolvimento do turismo. "Nós taxistas somos o cartão de visitas da cidade. Ele tem que acolher bem o visitante. E um bom taxista tem estar preparado para atender bem e saber o que o passageiro está fazendo na cidade", arremata.

Cestari também analisa que falta qualificação para os taxistas no sentido de ajudar no desenvolvimento do turismo. "É uma questão de detalhes que fazem a diferença. O passageiro analisa a aparência do motorista, a limpeza do carro. O passageiro é exigente", diz. Para Cestari, ninguém chega no prefeito, no juiz ou no delegado sem passar pelo taxista. "O profissional também tem que conhecer a rede hoteleira, restaurantes e pontos turísticos", finaliza.

O taxi turismo é tema da palestra qualificação e atendimento no turismo. O evento promovido pelo Convention Bureau destaca que outros temas serão abordados entre esta quinta e sexta-feira, como a hospitalidade e turismo. O evento é aberto para vários públicos.