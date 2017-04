Mesmo antes de ser “entregue”, a revitalização da Tancredo Neves, em Concórdia, apresentou problemas no asfalto novo. Deformidades na via já tiveram que ser consertadas e há pouco mais de um mês, amostras da camada asfáltica foram enviadas a um laboratório para análise. O laudo deve ser entregue à Prefeitura nos próximos dias, mas as informações apuradas pela Rádio Aliança dão conta de que parte da extensão do asfalto terá que ser substituída.

A Prefeitura e a Dallagnol Engenharia, empresa responsável pela obra, suspeitavam que os defeitos que apareceram na via podiam ser resultado de umidade ou falha na composição do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), utilizado na pavimentação. Informações indicam que um vazamento de óleo na usina de asfalto é que “contaminou” a massa asfáltica e isso teria desqualificado o pavimento.

A engenheira responsável pela obra, Cristina Valcarenghi, confirma que a remoção de parte da camada asfáltica será feita em vários pontos. “Ainda não marcamos os pontos com defeito, mas vamos fazer isso nos próximos dias. Todos os locais com problemas terão o asfalto removido. Entre a curva do Loteamento Portinari, até na Mundial, por exemplo, teremos que remover o asfalto. No trecho próximo à lombada eletrônica até a Casa da Melancia, também teremos que substituir a pavimentação”, adianta.

No início de março a Dallagnol solicitou mais 60 dias para a entrega da Tancredo, em função do problema, mas com a demora do laudo, a empresa deve pedir mais tempo. “A gente já oficiou a empresa para que conclua o trabalho. A obra está dentro do prazo de garantia e o investimento que será feito nos consertos, também será da empresa, e não do município”, registra Cristina.