O motorista Valdir Mosele foi condenado a dois anos e teve suspensa a habilitação de motorista por um período de dois meses. Ele irá cumprir a pena em liberdade e prestará serviços comunitários no período em que compete a pena, além de multa de um salário mínimo. A condenação foi assinada pela juíza Marciana Fabris, e foi publicada nesta quinta-feira dia 27 no tribunal de justiça.

O réu se envolveu num acidente com morte no ano de 2014. Ele conduzia um caminhão que, de acordo com os autos, cortou a frente de uma motocicleta conduzida por Marizete Bonissoni, que morreu em função do choque. O caminhão fez uma manobra para acessar um estabelecimento, quando houve o acidente.

(Com inforamções do repórter André Krüger).