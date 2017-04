Alguns órgãos públicos de Concórdia terão horário e atendimento diferenciados nesta sexta-feira, em função da greve nacional. Os trabalhadores vão se manifestar contra as reformas da Previdência e Trabalhista, que tramitam no Congresso Nacional. No Instituto Federal Catarinense será ponto facultativo e os servidores irão repor as horas paradas hoje, em outra oportunidade.

Na Escola Domingos Magarinos, de Tamanduá, não haverá aula nesta sexta-feira. As demais unidades da rede estadual, em princípio, funcionam em expediente normal.

Na rede municipal cada escola terá o próprio planejamento. Algumas unidades vão encerrar as aulas às 15h, para que os professores possam participar de um ato às 16h, na Rua Coberta. A recomendação é para que os pais conversem com a direção para saber como ficará a programação deste dia. Nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) o atendimento será normal.

Alguns servidores dos postos de saúde também vão parar as atividades às 15h, para participar da mobilização das 16h. Na Celesc o atendimento será normal, mas alguns servidores vão aderir à greve. A Casan ainda não definiu como ficará o expediente, mas a informação repassada ao Jornalismo da Rádio Aliança é que quem participar da greve não deve bater o ponto. No Fórum o atendimento será normal.

O expediente na Prefeitura de Concórdia e na Secretaria de Desenvolvimento Regional permanece o mesmo. Alguns servidores da Prefeitura vão vestir camiseta preta em solidariedade ao movimento.

Pontos de mobilização

Dez sindicatos de Concórdia estão mobilizados para a paralisação geral que acontece nesta sexta-feira, 28 de abril. As paralisações devem iniciar a partir das 7h, com uma mobilização de trabalhadores em frente à Coopercarga, na BR 153.

A partir das 8h, inicia a concentração na Rua do Comércio, em frente ao banco Transcredi, e no trevo da BR 153, próximo o acesso à Embrapa. Às 16h também está previsto um ato na Rua Coberta.