A Polícia Rodoviária Federal inicia às 00h01 desta sexta-feira (28) e termina às 23h59 da próxima segunda (02/05), a Operação Dia do Trabalho. A exemplo dos últimos feriados de Semana Santa e Tiradentes, esta operação também terá a duração de quatro dias e tem o objetivo de reduzir o número de vítimas no trânsito e manter a normalidade do fluxo de veículos e pessoas.

A estratégia já executada na Operação Tiradentes e Semana Santa será mantida: policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão. O objetivo é diminuir o número e letalidade dos acidentes e garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais através do controle do excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, de dirigir sob influência de álcool e do uso inadequado do cinto de segurança.

Em 2016, não houve Operação Dia do Trabalho, uma vez que a data caiu em um domingo. Já no ano de 2015, com o feriado sendo comemorado em um sexta-feira, a operação teve quatro dias de duração e nas rodovias federais de SC registrou 191 acidentes, com 156 feridos e 9 vítimas fatais.

A PRF espera um fluxo de veículos semelhante ao do final de semana passado, feriadão de Tiradentes. No entanto, o motorista deverá ficar alerta quanto à possibilidade de congestionamentos amanhã (sexta), durante todo o dia, devido a protestos populares contra as reformas políticas e também no retorno do feriadão, segunda-feira, entre 14 e 22h, devido ao grande fluxo de veículos principalmente nas áreas urbanizadas das BRs 101, 282, 470 e 280.

(Fonte: Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal)