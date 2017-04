Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para inscrição de dois atletas a mais para cada equipe do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A medida vale para as séries A, B e C.

Essas duas vagas foram deixadas em aberto para o posterior preenchimento pelas equipes, independente do número de atletas que foram inscritos por cada clube, cujo prazo de confirmação se encerrou no mês passado.

A ideia é fazer com que o Campeonato Municipal do Interior inicie no dia 13 de maio.