Proposta é expandir o trabalho de ginástica laboral para mais unidades administrativas. Servidores das Secretarias de Transportes e Urbanismo e Obras foram os primeiros contemplados, juntamente com o Iprecon

Os vários benefícios da ginástica laboral já são comprovados e aquela pequena parada durante o horário de expediente, ou mesmo antes dele começar, para dar uma “esticada” tem caído no gosto dos trabalhadores. Muitos são os relatos de melhorias em situações de dores e problemas de articulações, além do bem-estar de poder se exercitar e ter um pequeno momento de integração e descontração com a equipe de trabalho. Baseado em todos os pontos positivos da prática da ginástica laboral, a Administração de Concórdia está colocando em prática o programa Ginástica para Todos, que tem como proposta a ampliação do benefício para mais setores da gestão pública.

A professora de educação física, Elisandra Gozzi, que é servidora do município, é a responsável pela realização da ginástica laboral com os colegas servidores e tem satisfação em colocar em prática o programa, que tem por objetivo chegar a mais trabalhadores. Neste primeiro momento, os servidores das Secretarias de Transportes e de Urbanismo e Obras, além do Iprecon, foram os contemplados com a ampliação dos serviços. Agora, antes mesmo de “ir a campo” trabalhar, bem cedo às 7h30, os trabalhadores (no caso do Transportes e Urbanismo) fazem seus exercícios, realizados duas vezes por semana.

Já na próxima semana, também os servidores da Saúde passarão a ter o momento de ginástica laboral. Outras ampliações estão sendo estudadas para demais unidades administrativas, como a Educação, por exemplo. Os exercícios são ministrados entre 12 a 15 minutos, duas vezes por semana. Na sede administrativa, todos os setores já são atendidos.

Fonte - Édila de Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia