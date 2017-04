As gestantes participaram de quatro encontros, onde várias orientações foram repassadas / Foto - Paulo Hassemer

Encontros de orientação foram realizados no mês de abril

A Secretaria de Saúde encerrou nesta última semana o primeiro curso para gestantes do ano de 2017. Durante o mês de abril foram quatro encontros com muitas orientações e um serviço especial de assistência para as futuras mamães de Arabutã. Tudo oferecido de forma gratuita.

A ação tem como principal objetivo prestar informações para que as gestantes vivam o momento da gravidez de uma forma saudável e que o período termine com um parto tranquilo, priorizando o bem estar e a saúde da mãe e da criança. Os encontros são desenvolvidos por uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiras, nutricionistas, fonoaudiólogo, odontologistas, fisioterapeuta e educadora física.

“Nós queremos continuar com as ações que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos munícipes. Temos uma equipe muito comprometida em prestar um atendimento de qualidade, cuidando da saúde das pessoas de forma humanizada e com muito profissionalismo”, explica a secretária municipal de saúde, Renata Moraes Lima.

Toda gestante do município tem à disposição atendimento especializado na unidade de saúde e a recomendação é que o acompanhamento pré-natal seja realizado pelo menos uma vez por mês. Todo este acompanhamento, com realização de exames laboratoriais e de urgência, pode ser feito através de agendamento na unidade de saúde mediante cadastramento.

Os casos considerados como gravidez de risco recebem indicação de atendimento especializado de ginecologista que é prestado na unidade duas vezes por mês. Uma nova turma do curso de gestantes deverá ser aberta no segundo semestre. Para agendamento de consultas ou para esclarecimento de dúvidas basta procurar a unidade de saúde ou entrar em contato pelo telefone 3448-0101.

