O prefeito Emerson Reichert assinou, na última quarta-feira, dia 26, o convênio de repasse de recursos para o Hospital Piratuba/Ipira. O valor é de R$ 277,2 mil para a manutenção dos atendimentos de urgência e emergência na forma de sobreaviso e serviços hospitalares gratuitos a população de Ipira.

Reichert comenta que o Hospital faz parte do contexto de qualidade do serviço de saúde de Ipira. “Vamos repassar R$ 30,8 mil por mês até o final do ano. Entendemos que é um investimento importante para o município, pois é o Hospital que faz o atendimento de sobreaviso, durante a noite e madrugada e isso é fundamental”, ressalta.

O prefeito também fala que se necessário, o valor do convênio pode ser aumentado durante o ano. “A gente fez um reajuste no ano passado e agora mantemos, mas vamos acompanhar o trabalho. Nos comprometemos a sentar com a diretoria e for necessário, ao longo do ano, rever e até recompor valores”, adianta Reichert.

De acordo com o secretário de Saúde e Promoção Social, Marcelo Minks, com o convênio, Ipira garante atendimento e auxilia na manutenção das atividades do Hospital . “Conseguimos manter assim, o serviço de urgência e emergência aos ipirenses no período das 17h às 7h, além de ajudarmos a manter nosso Hospital de portas abertas”, destaca.

Ainda em janeiro, a Administração assinou outro convênio, com o valor de R$ 92, 4 mil, para garantir o atendimento aos munícipes nos primeiros meses do ano. Somado ao valor autorizado agora, o repasse total vai ser de quase R$ 370 mil até o final do ano.