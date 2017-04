Bedin e Vitto são as novidades do governo de Rogério Pacheco

O segundo escalão do governo Pacheco e Massocco teve mudanças no segundo escalão. O policial Irineu Martini sairá do comando do Departamento de Trânsito e Geovani Bedin assumiu a diretoria Administrativa de Saúde. A vaga de Martini será ocupada pelo bombeiro voluntário e socorrista do Samu, Rudimar Vitto.

De acordo com informações apuradas pela Rádio Aliança, Martini, que assumiu a vaga no início do ano, com a nova Administração, conduz os trabalhos do Departamento somente por mais alguns dias. Bedin foi nomeado para o cargo no dia 19 de abril.