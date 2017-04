Implantação do estacionamento rotativo vai ocorrer nas rua Luiz Delfino e em parte da Marechal Deodoro

O estacionamento rotativo em Concórdia será ampliado em breve. Nos próximos dias haverá cobrança de Área Azul em 12 vagas da rua Luiz Delfino, próximo à SER Sadia, e mais 70 na rua Marechal Deodoro, do cruzamento com da Guilherme Helmut Arendt, até a Rua Independência.

O diretor do Departamento de Trânsito, Irineu Martini, explica que essa ampliação da Área Azul já foi autorizada pelo prefeito. Ele ainda diz que a medida é uma solicitação da comunidade. “As pessoas que estão trabalhando no centro deixam os veículos no entorno da cidade, e isso também prejudica o comércio dessas regiões”, afirma.

Ainda não há data definida para iniciar a cobrança de Área Azul nessas 82 ruas. A Prefeitura também estuda a possibilidade de implantar estacionamento rotativo na Rua Osvaldo Zandavali, na Travessa Lamonatto, Leonel Mosele e Dionísio Boff, mas isso ainda está em fase de análise.