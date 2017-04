Em sessão do Tribunal do Júri no Fórum da Comarca de Seara nesta quarta-feira (26/04), Luiz Barbosa foi condenado a pena total de 10 anos cinco meses.

O réu foi condenado a pena de nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado por duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil contra os dois filhos. Já a pena de um ano e três meses, em regime aberto, se refere à lesão corporal contra a esposa em sede da Lei Maria Penha. Luiz Barbosa também foi condenado por porte de arma de fogo devido à posse de uma espingarda sem registro. Como réu estava preso há cerca de um ano e a pena se abate da condenação total. Ele retornou ao Presídio Regional de Concórdia ao final do julgamento.

A sessão teve quase 10 horas de duração. Conforme os autos do processo, Luiz Barbosa foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio contra os dois filhos por desferir golpes de facas em ambos. O caso ocorreu durante uma discussão familiar no 15 de maio do ano passado, na comunidade de Linha Santa Terezinha-Arvoredo. Um dia antes ele agrediu a esposa. A briga familiar teve como motivo os maus tratos a esposa e discussão por posse de bens com os filhos. Os envolvidos estavam alcoolizados nos dias dos fatos.

A tese de acusação foi defendida pelo Promotor de Justiça Michel Steshinski. Atuou na defesa o advogado Venâncio Lonczinski que irá analisar dosimetria da pena. Informou também que pretende apresentar recurso para a decisão do Tribunal do Júri. A sessão foi presidida pela juíza Maria Luisa Fabris.

Fonte - Rádio Belos Montes