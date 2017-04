A Câmara de Vereadores de Itá estará realizando na próxima semana uma Audiência Pública para discutir sobre a segurança pública no município. O encontro está marcado para a terça-feira, dia dois, às 15h, na Câmara de Vereadores. Autoridades ligadas ao Ministério Público, Polícia Militar e Policia Civil foram convidadas. O objetivo do encontro é buscar soluções para melhorar a segurança em Itá, em função das ações de criminalidade que foram registradas recentemente no município.

Outro assunto a ser discutido e a instalação de câmeras de segurança, no município.