Os grupos prioritários, que têm direito à imunização, já podem ir até as unidades de vacinação a partir de hoje. As doses acabaram na última segunda-feira, porém, mais quatro mil foram enviadas pelo Estado e distribuídas em Concórdia.

A enfermeira responsável pela vacinação na Unidade Sanitária, Ieda Schumann, informa que todas as salas de vacina já foram abastecidas. “Recebemos as doses ontem e trabalhamos na distribuição nos locais de imunização. Hoje pela manhã as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários já podem ser vacinadas”, garante.

Os grupos que têm direito às vacinas são os idosos e pessoas com doenças crônicas, os professores que estão atuando em sala de aula, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, os trabalhadores de saúde, mulheres que tiveram bebê e estão no período de 45 dias após o parto. É preciso apresentar a carteira de vacinação e a do SUS.

Ieda comenta que mesmo que volte a faltar vacinas. Os grupos podem ficar tranquilos, que mais doses serão encaminhadas. “Recebemos mais quatro mil doses, e se por acaso, faltar novamente, vamos receber mais. A distribuição é feita em etapas e todas as pessoas que têm direito à vacina, terão as doses à disposição”, adianta ela.