Um amplo debate em torno da garantia integral à saúde das mulheres ocorrerá no dia 3 de maio, durante a 1ª Conferência Regional da Saúde, no Centro de Eventos. O encontro é aberto a todas as mulheres dos 15 municípios que integram o Alto Uruguai Catarinense e deverá ter participação significativa de profissionais das áreas da saúde, ação social e educação. O eixo principal da Conferência será a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.

A programação inicia às 8h30, com o credenciamento e recepção com café. Para às 9h, está programada a abertura oficial do evento, que seguirá até às 16h30. No decorrer do dia, as participantes acompanharão palestras, debates seguindo os eixos temáticos, orientações e farão a eleição das delegadas, que participarão da Conferência Estadual.

O tema central é “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”. No eixo 1 será debatido o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. O eixo 2, prevê a discussão em torno do mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. No eixo 3, em debate a vulnerabilidade nos ciclos de vida das mulheres na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. E por último, no eixo 4, debate em torno de políticas públicas para mulheres e participação social.

As interessadas em participar do evento podem realizar sua inscrição, que é gratuita, por meio do site da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (Amauc) – www.amauc.org.br. A Amauc é a promotora e responsável pelo evento. A prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Saúde é apoiadora da Conferência.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).