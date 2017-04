Justiça converte para prisão preventiva de jovem flagrado com drogas e arma

O jovem de iniciais E.A.W, de 22 anos que foi preso foi preso em flagrante pelo crime tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma teve decretada a prisão preventiva. A decisão foi dada durante audiência de custódia, ocorrida na tarde da quarta-feira, dia 26, no Fórum da Comarca de Concórdia. Com isso, ele ficará no Presídio Regional de Concórdia aguardando julgamento. Segundo informações, ele já possuí uma condenação pelo mesmo crime.

Ele foi preso na tarde da terça-feira, dia 25, em sua residência na Rua Marecelino Ramos. A Polícia Civil foi até o local entregar uma intimação. O rapaz teria ficado nervoso e a Polícia Civil resolveu entrar na residência, onde foi encontrada uma balança de precisão e sete gramas de maconha, já fracionada. Um revólver calibre 38 também foi localizado e com a numeração raspada.

(Com informações do repórter André Krüger).