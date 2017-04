Para Via 11 retorno das vagas de estacionamento tira a fluidez no trânsito

A criação de vagas de estacionamento no lado esquerdo das ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro, nos trechos de sentido único e em três pistas, poderá prejudicar a fluidez no trânsito. A afirmação é do engenheiro Paulo Robero Vieira, da empresa Via 11, responsável pelo projeto de mudança no trânsito na área central de Concórdia, que hoje está em vigor.

Conforme já informado pela Rádio Aliança nos últimos dias, um grupo de empresários, com apoio de entidades do município de Concórdia, entregouuma proposta para que a Prefeitura de Concórdia analise a viabilidade da criação de vagas no lado esquerdo em alguns trechos dessas vias, que foram suprimidas quando houve a mudança no trânsito, no ano de 2011. Dentre as alegações também é favorecer o comércio, já que teria mais vagas para estacionamento de veículos no centro. A Prefeitura de Concórdia deve se pronunciar nos próximos dias.

Sobre essa possibilidade, Paulo Roberto Vieira destaca que essa mudança pode ser feita, porém observa que isso irá interferir na fluidez do trânsito, especialmente nas horas de pico. "Como está hoje, no lado direito da via, numa eventual manobra de entrada ou saída de veículos para estacionar, reduz a capacidade de fluidez da faixa ada direita. Mesmo assim, as outras duas permanecem livres. Se houver estacionamento no lado esquerdo, isso também vai acontecer lá, deixando somente a faixa do centro livre. Com isso vai ter uma piora na qualidade do trânsito", argumenta.

A proposta apresentada pelo grupo de empresários é a redução na largura das faixas de rolamento estão em 3,90 em algumas áreas e a ideia é reduzí-las para 3,20, para viabilizar o espaço para o estacionamento no outro lado. Sobre esse aspecto, Vieira arremata que ficaria esprimido por causa do trânsito de caminhões e outros veículos de carga.

Em relação ao projeto, Paulo Robero afirma que as mudanças que hoje estão em vigor foram discutidas amplamente com a sociedade e elas foram aceitas. Por fim, chama a atenção que o atual projeto também prevê a implantação de uma ciclofaixa em toda a extensão da rua Doutor Mauri, para interligar com a existente na Tancredo Neves. A implantação dessa, por si só, já diminuiria um pouco mais a largura das três pistas existentes na Maruri