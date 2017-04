PM se reúne com taxistas para discutir a segurança pública

Em função do episódio de assalto, seguido de agressão por facadas contra um taxista em Concórdia, além de outros episódios do gênero, envolvendo esses profissionais, a Polícia Militar de Concórdia se reuniu com representantes da categoria para discutir a segurança pública. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira, dia 26.

O objetivo foi de levantar formas de prevenção contra furtos, roubos e delitos cometidos contra alguns profissionais.

Conforme o comando da Polícia Militar de Concórdia, reuniões mensais com esses profissionais serão realizadas no sentido de levantar assuntos e questões relacionadas a segurança pública, especialmente no trabalho dos taxistas.