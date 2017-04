IBGE vai contratar 56 recenseadores no Alto Uruguai

O IBGE publicou nesta semana o edital para a contratação de profissionais para o Censo Agropecuário de 2017. As inscrições poderão ser feitas até o dia 23 de maio, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas. No Alto Uruguai Catarinense serão contratados 56 recenseadores.

Os salários variam de R$ 1.600,00 a R$ 1.900,00, dependendo do nível de escolaridade exigido para a função. A seleção será por meio de prova objetiva. A expectativa é que o Censo Agropecuário seja realizado ao longo de cinco meses. Neste período os recenseadores vão visitar 5,3 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país.

O objetivo do levantamento é atualizar informações sobre produção, características dos trabalhadores do setor, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. O papel da agricultura familiar na produção agropecuária também será pesquisado. Os resultados do Censo devem começar a ser divulgados em meados de 2018.

Vagas disponíveis

Agente censitário municipal

Remuneração: R$ 1,9 mil

Vagas:

- Concórdia: 1

- Seara: 1

- Irani: 1

Agente censitário supervisor

Remuneração: R$ 1,6 mil

Vagas:

- Concórdia: 2

- Seara: 2

- Irani: 2

Nível fundamental

Recenseador

Remuneração: de acordo com produtividade

Vagas distribuídas por área de trabalho:

- Arabutã: 3

- Concórdia e Presidente Castello Branco: 13

- Ipira e Piratuba: 5

- Peritiba e Alto Bela Vista: 3

- Irani: 2

- Ipumirim e Lindóia do Sul: 7

- Ponte Serrada e Passos Maia: 5

- Itá e Paial: 3

- Seara: 8

- Xavantina: 3