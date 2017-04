Festival Nacional da Criança foi realizado em Brasília no fim de semana.

Resultados do Xadrez de Concórdia no Fenac

Resultados do Xadrez de Concórdia no Festival Nacional da Criança, que foi realizado no último fim de semana, em Brasília.

Sub 10 Feminino:

· Aline Balena – 5º Lugar

· Julia Paravizi – 19º Lugar

Sub 12 Feminino:

· Barbara Magro Ziliotto – 16º Lugar

· Carolina Diersmann – 20º Lugar

Sub 14 Feminino:

· Emanuelle Bochi – 16º Lugar

Sub 12 Masculino:

· Marco Antônio Albiero – 15º Lugar

· Matheus Maldaner – 31º Lugar

· Eduardo Vivan – 35º Lugar

Sub 14 Masculino:

· Vinicius Balena – 29º Lugar