Time concordiense venceu no futsal e no futebol de campo o Tapejara.

Resultados da Acoff no amistoso interestadual no RS

Resultados da Associação Concordiense de Futsal Feminino no amistoso interestadual, realizado no fim de semana, em Tapejara, Rio Grande do Sul.

Futsal:

Sub-17: Tapejara 7 x 10 Concórdia

Sub-14: Tapejara 0 x 4 Concórdia

Futebol de Campo

Sub-17: Tapejara 0 x 3 Concórdia

Sub-14: Tapejara 1 x 3 Concórdia